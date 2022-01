Kulusevski, il Genoa ci prova per il calciatore della Juventus

A riportarlo è calciomercato.com, secondo cui la squadra di Shevchenko avrebbe contattato l’agente di Kulusevski

A sorpresa è il nome di Dejan Kulusevski quello che tiene maggiormente banco in casa bianconera. Se per Alvaro Morata e Mauro Icardi si sa ben poco, il vero intrigo inizia ad essere quello che vede coinvolto il calciatore ex Parma.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Genoa starebbe cercando rinforzi offensivi per poter centrare la salvezza il prima possibile. Dare una squadra affidabile a Shevchenko, dunque, al momento resta la priorità viste le difficoltà avute in questa prima metà di stagione.

Le indiscrezioni e la realtà

La notizia arriva dalla Francia, secondo cui gli emissari del Genoa avrebbero contattato l’agente dello Svedese per provare a capire le possibilità di vedere il suo assistito in Liguria. Il tutto avverrebbe in prestito, ma a quanto pare il tutto ha ricevuto un due di picche secco.

Dejan Kulusevski è seguitissimo da Arsenal e Tottenham in prima fila, con il Siviglia a cercare l’affondo decisivo. Difatti, gli andalusi avrebbero cercato di convincere la Juventus prima con un prestito e poi con un’offerta di 35 milioni di euro. Entrambe richieste rispedite al mittente.

Difficile capire quale sia il futuro dell’esterno bianconero, dunque, con Agnelli e soci che vorrebbero monetizzare il più possibile e senza privare Allegri di pedine a stagione in corso.

Altro discorso potrebbe esser fatto nel caso di cifre irrinunciabili, che verrebbero subito girate per rinforzare la rosa nell’immediato. La Juventus ha bisogno di una punta e sia Kulusevski che McKennie sembrano essere gli indiziati per esser sacrificati all’altare del mercato.