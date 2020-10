La Repubblica sul caos Juve-Napoli: spunta un video che scagiona gli azzurri

Ormai in queste settimane non si è parlato altro che della non partita tra Juventus e Napoli e delle sue conseguenze: vittoria a tavolino per i bianconeri e punti di penalizzazione in arrivo per il Napoli quando il giudice sportivo emetterà la sua sentenza. In queste ore, è arrivata anche la notizia della positività di Cristiano Ronaldo, ma a far maggiormente notizia è stata l’indiscrezione del quotidiano La Repubblica.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del giornale sopracitato, ci sarebbe un video segreto che scagionerebbe gli azzurri. In particolare si tratterebbe di alcuni immagini registrate da un drone che si aggirava sopra Castel Volturno che confermerebbero la buona fede del club di Aurelio De Laurentiis.

Tutto ciò è emerso perché gli avvocati del Napoli stanno facendo di tutto per evitare la sentenza sfavorevole del giudice sportivo o comunque si starebbero preparando nel caso in cui ci fosse bisogno di presentare ricorso anche per poi evitare la maxi multa che verrebbe comminata dalla Lega Serie A al club partenopeo.

In particolare, La Repubblica fa riferimento a un video in cui sono registrate le immagini dell’allenamento della squadra dello scorso 3 ottobre al Training Center di Castel Volturno. Nei 120 minuti circa di filmato si vedono i giocatori azzurri intenti ad allenarsi per preparare la trasferta di Torino. Ecco parte dell’estratto de La Repubblica:

“La squara era a punteggio pieno dopo due giornate […] euforica e piena di autostima. Ci sono i droni a testimoniarlo. Quel video racconta la determinazione in campo dei giocatori e le mosse coraggiose di Gattuso contro l’emergenza. Nel pomeriggio del 3 ottobre il tecnico provò infatti il 4-2-3-1, con la difesa titolare, Fabián e Lobotka in mezzo al campo e davanti quattro punte tutte insieme: Politano, Mertens, Lozano e Osimhen. Basterebbe dare un breve sguardo alle immagini, insomma, per capire che gli azzurri erano pronti a partire per Torino e sarebbero volati in Piemonte con idee bellicose. […] Chissà se quel video potrà essere utilizzato nella battaglia legale, come prova della buona fede del Napoli. Oppure se il club avrà la tentazione di farlo vedere a tutti, attraverso i suoi canali social.”