Le sorelle Selassié non sono vere principesse! Arriva la sentenza sul padre

E’ finalmente arrivata la conferma della sentenza su Giulio Bissiri, padre delle famose sorelle Selassié. Secondo quanto confermato dal tribunale svizzero, Jessica, Lucrezia e Clarissa non sono vere principesse!

Stando a quanto sentenziato, il padre delle Selassié sarà costretto a restituire una quota pari a 13 milioni di euro oltre che a scontare una pena di 6 anni in carcere. A deciderlo è stata la Corte d’Appello e di revisione penale del Canton Ticino.

Nel dettaglio, Bissiri è stato accusato di ‘truffa per mestiere, falsità in documenti, ripetuta‘. La somma in denaro, invece, corrisponde alla quota sottratta all’imprenditore Silvio Tarchini e al procuratore Battista Ponti quando l’uomo si è dichiarato (mentendo) membro della ex famiglia imperiale.

Per sostenere la causa, il padre delle influencer mostrava sistematicamente documenti falsi della banca centrale tedesca oltre che documenti firmati dal cancelliere tedesco in modo da convincere imprenditori a concedergli finanziamenti.

Duro colpo, dunque, per la famiglia perché le accuse, da cui le sorelle Selassié si sono difese nel corso della partecipazione al GF VIP, sono state definitivamente confermate.