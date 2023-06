Elisabetta Canalis è una delle showgirl più amate in Italia, su questo non c’è alcun dubbio. Con i suoi 3 milioni e mezzo di follower, la donna condivide spesso scatti della sua quotidianità e del suo lavoro. Nelle ultime ore, infatti, Elisabetta ha lasciato tutti senza parole con una foto al mare.

Lo scatto mozzafiato

L’intento della Canalis probabilmente era quello di mostrare il suo fisico scultoreo al mare, ma i suoi follower sono letteralmente impazziti con uno scatto che ha lasciato ben poco all’immaginazione. Nello specifico, la showgirl ha pubblicato una foto in bikini dal basso ed è quasi impossibile non notare il primo piano dell’inguine.

Questa foto ha scatenato i fan, soprattutto quelli di sesso maschile e in molti si sono lasciati andare anche a commenti ironici. Tuttavia, si è creata anche una leggera polemica da parte di chi, invece, non ha apprezzato questo modo di mettersi in mostra.

“Elisabetta stai scendendo sempre più in basso… visto che c’eri potevi fare il primo piano” ha commentato un utente. “Volgare ogni giorno di più, ti tolgo il segui perché come donna e come Sarda mi hai deluso proprio” ha commentato successivamente la stessa persona.

“Immagina quante prove per far giusta giusta la prima foto!!” ha commentato un altro utente. Nonostante qualche commento negativo, la maggior parte invece ha apprezzato gli ultimi contenuti pubblicati dalla Canalis. Insomma, com’è che si dice, purché se ne parli.