Lily-Rose Depp scelta per “Wolf”: ecco chi è la figlia del capitan Jack Sparrow

Nemmeno ventun anni e tutto il peso di un nome importante nei set di tutto il mondo. Lily-Rose Depp ha seguito le orme di mamma (la bellissima modella, cantante e attrice Vanessa Paradis) e soprattutto di papà, Johnny Depp, per sbarcare nel dorato mondo della pellicola e calamitare tutte le attenzioni su di sè. Incantevole e determinata a lasciare il segno nel cinema, Lily-Rose ha debuttato appena quindicenne in “Tusk” di Kevin Smith, commedia horror in cui compare in un piccolo cameo.

Appena un anno dopo ed è già testimonial internazionale per brand di moda che puntano tutto sulla sua immagine di splendida adolescente per lanciare i loro prodotti più noti come la mitica fragranza Chanel n°5 e capi di Haute Couture. Lei, sempre a metà tra l’angelico e il diavolesco, affascina tutti in passerella ispirandosi alla mamma per movenze e temperamento.

Nel 2016 interpreta per la regista francese Stephanie di Giusto, la ballerina Isadora Duncan nel film “La Danseuse” e sempre nello stesso anno sarà impegnata anche in “Planetarium” della regista Rebecca Zlotowski in cui reciterà al fianco, tra gli altri, di Nathalie Portman.

Doppio impegno anche nel 2018 con la partecipazione in “L’uomo infedele” di Louis Garrel e “Selvaggi” di Vincent Mariette. Appena un anno dopo ed eccola sul colossale set di David Michod intepretare il ruolo di Caterina di Valois, regina consorte di Enrico V d’Inghilterra, nel film “The King“. Realizzato e distribuito da Netflix, viene presentato ufficialmente il 2 settembre scorso al Festival del Film di Venezia.

E’ di pochi giorni fa la notizia riguardo la sua prossima apparizione sul grande schermo anche nel film britannico “Wolf”. Con un budget di 3 milioni, il film è frutto della immaginifica fantasia della regista e sceneggiatrice britannica Nathalie Biancheri. Il progetto è attualmente in pre-produzione. Al suo fianco George MacKay, protagonista del war-movie “1917“.