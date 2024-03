L’Inter pronta a risorgere dopo l’uscita dalla Champions League

Nonostante la delusione dell’uscita dalla Champions League, l’Inter si prepara a voltare pagina rapidamente, concentrando tutte le energie sullo scudetto e sulla pianificazione della prossima stagione ricca di sfide. Secondo quanto riportato da Fcinter1908, il club sta già lavorando alla costruzione della squadra per il prossimo anno, con particolare attenzione alla ricerca di un nuovo attaccante oltre a Taremi.

Sebbene il percorso sin qui sia stato un susseguirsi di scoperte fino alla sconfitta all’Estadio Metropolitano, all’interno del club c’è fiducia nel mantenimento del percorso di crescita. Sia dirigenti che allenatore guardano avanti senza farsi intralciare dalla recente delusione. Tuttavia, consapevoli delle sfide che attendono, tutti sono concordi nell’importanza di rinforzare la squadra attraverso il mercato per affrontare al meglio le prossime sfide, in particolare la Champions League.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter guarda già al futuro, considerando la recente campagna europea non come un punto di arrivo, ma come un trampolino di lancio per migliorare ancora. Con il prossimo obiettivo di superare gli ottavi di finale e puntare più in alto, il club è consapevole che la prossima stagione sarà estremamente impegnativa, con una serie di appuntamenti che spaziano dalla tournée in Cina fino al mondiale per club.

Nonostante gli arrivi di Zielinski e Taremi, che hanno portato qualità e alternative nel centrocampo e nell’attacco, l’allenatore Simone Inzaghi ritiene che la squadra abbia ancora bisogno di ulteriori rinforzi, soprattutto in attacco, per affrontare al meglio il fitto calendario di partite che li attende. In questo contesto, la dirigenza si prepara a utilizzare il mercato estivo per integrare la rosa, garantendo la profondità necessaria per competere ad alti livelli su tutti i fronti