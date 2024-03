Stefano De Martino, nuovo flirt in corso? La smentita del conduttore

Ancora una volta la vita sentimentale di Stefano De Martino è finita nel mirino della cronaca rosa. Nelle ultime ore, infatti, Gabriele Parpiglia ha parlato del presunto nuovo flirt del conduttore, mostrando una foto che ritraeva quest’ultimo al fianco di una bella ragazza. A smentire il recente gossip è stato proprio il conduttore attraverso i social.

NUOVO FLIRT? – Ai microfoni di RTL 102.5, Parpiglia ha voluto lanciare l’ultimo suo scoop: il nuovo flirt di Stefano De Martino. Il giornalista, infatti, ha così rivelato:

“Possiamo rivelare che Stefano De Martino ha una compagna. Noi mostriamo la fotografia della nuova fidanzata. Lei è una modella napoletana. Guardate lo sguardo di lui. Questa è una foto che abbiamo ottenuto in anteprima. Stefano che abbraccia qualcuna così non lo vediamo dai tempi di Belen Rodriguez. Se arriva una smentita? Come si usa dire nel giornalismo, una smentita è come una doppia conferma”.

Davanti a questo clamoroso e inaspettato gossip, l’ex volto di Amici è subito intervenuto per smentire il tutto. Nel dettaglio, il conduttore ha voluto replicare al commento del popolare Ilmenestrelloh, il quale ha sostenuto che la ragazza non fosse affatto la nuova fidanzata di Stefano. De Martino ha quindi voluto dare ragione all’influencer: “Menestrello – Parpiglia 1 – 0”.

Ad aggiungere ulteriori informazioni, dopo aver sentito una fonte vicina al conduttore, è stato il portale Biccy: “È una nota stylist napoletana e anche proprietaria di uno show room. Luciana è un’amica di Stefano da sei anni. Non so nemmeno perché adesso escano tutti questi articoli, visto che si frequentano da amici da anni e pubblicano le foto sui social. Lei è anche amica di Gilda D’Ambrosio, ecco come si sono conosciuti”.