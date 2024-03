Napoli, acquisti sbagliati in una stagione sbagliata

La stagione del Napoli si è rivelata un vero e proprio incubo fino a questo punto, con una serie di risultati deludenti e scelte sbagliate sul mercato che hanno contribuito al disastro in corso. La decisione di accontentare la richiesta di Walter Mazzarri, che ha chiesto l’acquisto di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana a gennaio, si è rivelata essere un’ulteriore mossa discutibile da parte del club partenopeo.

Mentre Mazzarri ha ottenuto ciò che voleva, il giocatore campano sembra ora essere caduto nell’oblio sotto la gestione di Francesco Calzona. Il suo arrivo definitivo a Napoli ha sollevato più domande che risposte, aggiungendo ulteriori dubbi sulle capacità decisionali della dirigenza.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli acquisti del Napoli dalla scorsa estate alla sessione invernale, evidenziando l’assenza di un chiaro progetto a lungo termine. Acquisti come Jens Cajuste, Jesper Lindstrom, Hamed Junior Traorè e Leander Dendoncker sono stati effettuati quasi senza una strategia definita, con conseguenze disastrose sul campo.

La situazione si complica ulteriormente con la prospettiva di perdere giocatori chiave come Piotr Zielinski, il cui rinnovo contrattuale è stato gestito in modo negligente, lasciando la strada spianata per un trasferimento gratuito all’Inter.

In questo scenario, il futuro del Napoli appare sempre più incerto, con poche certezze sulle persone presenti e future nella squadra. La delusione e il senso di smarrimento permeano l’ambiente, mentre i tifosi guardano con crescente preoccupazione alla direzione che il club sta prendendo. Con il naufragio della stagione in corso, il Napoli si trova ora a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte errate, con una lunga strada da percorrere per ritrovare la via del successo