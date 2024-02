L’Inter si inserisce nella corsa per Can Uzun, giovane talento turco del Norimberga

L’Inter ha deciso di gettare il proprio cappello nell’anello per assicurarsi i servizi di Can Uzun, giovane attaccante turco classe 2005, attualmente sotto contratto con il Norimberga e in lizza per una delle più promettenti carriere nel calcio europeo. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Deutschland, la squadra milanese si è unita al Newcastle nel cercare informazioni sulla situazione del giocatore.

Ma chi è Can Uzun? Nato e cresciuto in Germania, Uzun ha sempre rappresentato la Turchia a livello internazionale, emergendo negli ultimi mesi per la sua capacità di segnare con facilità. Il suo recente exploit con il Norimberga non è passato inosservato a Milano. Nonostante la giovane età, Uzun ha conquistato un ruolo da titolare indiscusso nella squadra tedesca che milita nella 2. Bundesliga.

In campionato, il giovane attaccante ha già segnato 10 gol in 18 presenze, e anche in Coppa di Germania ha lasciato il segno con 3 reti in 2 partite. A soli 18 anni, Uzun sta dimostrando un’efficacia straordinaria in una delle leghe più competitive d’Europa, viaggiando alla media di una marcatura ogni 115 minuti. Con un’altezza di 186 centimetri, il giovane talento è dotato di un fisico imponente, che lo rende un pericolo costante per le difese avversarie.

Uzun è un giocatore offensivo versatile, in grado di essere schierato in diverse posizioni nel reparto avanzato. Destro naturale, è stato principalmente utilizzato come trequartista, posizione in cui si esprime al meglio, ma con prospettive anche di ‘falso nove’. Tuttavia, Uzun ha dimostrato di poter giocare anche come punta centrale. Grazie a un buon tiro e un ottimo dribbling, il giovane talento si è distinto per la sua capacità di tenere palla e aprire varchi per i compagni meglio posizionati.

L’interesse per Uzun è crescente e diversificato, con squadre come il Borussia Dortmund e l’Eintracht Francoforte che si sono aggiunte alla corsa per assicurarsi il suo talento. Come conferma Plettenberg, il Norimberga non ha fissato alcuna clausola rescissoria per l’estate, lasciando aperta la possibilità per i club di stabilire un prezzo, che potrebbe superare i 10 milioni di euro.

La stagione attuale è stata definita la migliore per Uzun, che ha già totalizzato 13 gol e 3 assist in 20 partite. La sua costante crescita e le prestazioni straordinarie stanno attirando l’attenzione delle principali squadre europee, e l’Inter è pronta a entrare nella competizione per garantirsi uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico internazionale. Resta da vedere quale squadra avrà la meglio nella corsa per accaparrarsi il giovane attaccante turco.