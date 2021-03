Luca Onestini e Ivana Mrazova: la risposta ufficiale sulla presunta rottura

Negli ultimi tempi Luca Onestini e Ivana Mrazova sono spesso fini al centro dell’attenzione social. Agli utenti di Instagram non era affatto sfuggita l’assenza di foto e IG Stories di coppia, portandoli a pensare che tra i due ci fosse aria di crisi o che, addirittura, fosse finita. Dopo il silenzio della coppia riguardo i tanti rumors, proprio oggi è giunta la risposta ufficiale. A chiarire ogni dubbio è uno post su Instagram.

“Siamo tornati” – Conosciuti all’interno della casa del GF Vip, tra Luca e Ivana è sbocciato subito l’amore. Una volta terminato il programma, l’amore tra i due non ha fatto altro che crescere.

Molto attivi sui social, i due ex gieffini hanno sempre condiviso la loro quotidianità con i fan. Sono tante le foto di coppia presenti sui loro profili Instagram, così come non sono mai mancate le interviste e ospitate di coppia. Il loro non apparire insieme sui social aveva quindi fatto preoccupare i fan, facendo pensa che tra loro fosse tutto finito.

A rompere il silenzio riguardo l’argomento è la modella, pubblicando sui social una foto con il fidanzato. Uno scatto che li vede nuovamente insieme, accompagnandolo con una didascalia che chiarisce ogni dubbio. Inoltre la Mrazova ha voluto raccontare una novità: i due saranno protagonisti di un videoclip, “Wonderful Data”.

“Siamo tornati. E da oggi racconteremo una storia d’amore che vi vedrá tutti coinvolti. Io e Luca siamo stati scelti per rappresentare l’Italia nel proggetto internazionale “Wonderful Days”. Abbiamo il compito di raccontare l’amore come lo viviamo noi. Nelle prossime settimane seguite le nostre storie, votate e commentate ogni aspetto del racconto che stiamo scrivendo! Scoprirete tutti dettagli dell proggeto strada facendo! “Noi saremo gli attori mentre voi sarete gli gli scrittori!”“, ha così scritto su Instagram.