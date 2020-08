Luca Onestini vittima di uno scherzo de Le Iene: ”Mi ha stravolto la giornata”

Luca Onestini è stato nuovamente protagonista de Le Iene. Stavolta, però, non era nei panni del carnefice bensì della vittima. Si, perchè pare proprio che abbia subito uno scherzo e che nella prossima puntata del programma che va in onda su Italia 1 ne vedremo delle belle.

LUCA ONESTINI: LO SCHERZO DELLE IENE – Pare che Ivana, la sua fidanzata, abbia voluto vendicarsi dello scherzo fatto a lei precedentemente dallo Onestini stesso. Luca aveva fatto varie Instagram stories nelle quali si era mostrato felice in vacanza mentre era intento a rilassarsi cercando di dimenticare la quarantena lontano dalla fidanzata.

Ma in questo scenario così idilliaco qualcosa è andato storto. La redazione delle Iene insieme alla sua fidanzata Ivana sono intervenuti per mettere a soqquadro la giornata dell’ex tronista e pare proprio che ci siano riusciti.

Ad annunciarlo è stato proprio lui sul suo profilo di Instagram dichiarando:“Mi ha stravolto la giornata! Presto su Italia 1 vedrete cosa mi hanno combinato questi disgraziati”. Ancora non sappiamo cosa sia successo a Luca Onestini in quelle poche ore, certo è che deve essere stato qualcosa di forte a tal punto da ”stravolgergli la giornata”. Insomma ne vedremo delle belle e voi siete curiosi?

LUCA ONESTINI E LO SCHERZO A IVANA – Qualche anno fa anche lui si era rivolto alla redazione delle Iene per fare uno scherzo alla sua fidanzata Ivana. Si, aveva chiamato una falsa personal trainer e aveva finto che quest’ultima fosse la sua amante, a tal punto che Ivana li avrebbe trovati a letto insieme. La scenata di gelosia che fece fu naturalmente esilarante per poi finire il tutto con grandi risate, cosa avranno stavolta a Luca Onestini? Non ci resta che attendere la prossima puntata de Le Iene per scoprirlo.