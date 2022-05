Manuel Bortuzzo, contro Verissimo: tolto il “segui” su Instagram

Manuel Bortuzzo non smette di far parlare di s. Dopo la fine della sua storia d’amore con Lulù Selassié, il nuotatore è finito spesso nel mirino del gossip. Nelle ultime ore Bortuzzo ha compiuto un gesto social che non è di certo sfuggito all’occhio attento degli utenti.

CONTRO VERISSIMO – La rottura tra Manuel e Lulù ha certamente spezzato i cuori dei tantissimi fan, ma ha anche attirato la curiosità dei fan della cronaca rosa. Nonostante siano trascorse delle settimane dall’annuncio, la fine della loro love-story non smette di essere al centro dell’attenzione.

Ad incuriosire sono state certamente le due versioni totalmente diverse che i due hanno dato durante la loro intervista a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Bortuzzo ha spiegato di aver lasciato la Selassié per i loro stili di vita totalmente incompatibili. Lulù, invece, si è mostrata ancora innamorata dell’ex fidanzato, incolpando la famiglia di quest’ultimo per la loro rottura.

Una volta avute le due versioni, Silvia Toffanin ha condiviso sui social le dichiarazioni più importanti di entrambe le interviste. Un’idea, quella del programma, che ha così dato modo al pubblico di avere un quadro completo di quanto accaduto e di poter esprimere un giudizio.

L’idea della trasmissione non sembra esser piaciuta a Manuel Bortuzzo. Come notato da vari utenti di Instagram, il ragazzo ha smesso di seguire l’account di Verissimo. Un gesto, quello dell’ex gieffino, che non è ancora stato commentato dal diretto interessato.