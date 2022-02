Manuel Bortuzzo, sfogo contro il GF Vip: “Purtroppo, le cose vere piacciono poco”

In occasione di San Valentino, Manuel Bortuzzo è tornato alla casa del GF Vip per fare una sorpresa a Lulù Selassié. Una commovente sorpresa che, però, secondo alcuni rumors sarebbe durata pochi minuti per volere della produzione. Sarebbero stati proprio i motivi dietro a tale decisione a far arrabbiare il nuotatore e a spingerlo a scagliarsi contro il programma.

“Purtroppo, le cose vere piacciono poco” – Durante l’ultima puntata del GF Vip, Lulù ha avuto la sua sorpresa di San Valentino. La princess ha infatti potuto rivedere il fidanzato, uscito dalla casa lo scorso 24 gennaio. I due si sono lasciati andare a romantiche e commoventi dichiarazioni d’amore.

Un momento che è durato pochi minuti e che, secondo alcune voci di corridoio, sarebbe dovuto ad una decisione della produzione che ha preferito dare più spazio all’entrata di Alex Belli. L’attore, infatti, è tornato nella casa più spiata d’Italia in veste di ospite.

Tutto ciò avrebbe fatto arrabbiare non poco il nuotatore. In una recente diretta sui social, Manuel si è scagliato duramente contro la produzione del programma: “Va tutto bene, ma ci sono delle cose per le quali mi sono dovuto un po’ inca**are. Diciamo che, purtroppo, le cose vere piacciono poco”.

Continuando con il suo sfogo, Manuel Bortuzzo si è scagliato anche contro Alex: “Far leggere a Lulù un biglietto di un minuto e mezzo riempiva un blocco. Però Alex Belli può far saltare i blocchi per le sue stron*ate”.