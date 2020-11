Marco Carta, positivo al Coronavirus: il post su Instagram

L’ultimo personaggio dello spettacolo ad essere risultato positivo al Covid-19 è Marco Carta. È stato il cantante stesso ad annunciarlo tramite i suoi account ufficiali, scrivendo un breve post in cui ha voluto rassicurare e mettere in guardia i suoi tanti follower.

L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM – Dopo un’estate abbastanza tranquilla, nelle ultime settimane sono aumentati vertiginosamente i numeri dei positivi al Coronavirus. Sono in tanti i vip che hanno contratto il virus, tra cui si è aggiunto anche l’ex vincitore di Amici, Marco.

Rialzatosi dallo scandalo legale che l’ha investito mesi fa, ora l’artista è pronto a lanciare il suo nuovo singolo. Nelle ultime ore il cantante ha però annunciato ai suoi follower di essere risultato positivo al Covid-19.

Pubblicando su Instagram una foto in cui si mostra sorridente, Marco ha approfittato per ringraziare i fan per i messaggi riguardo l’uscita del singolo, ma anche per rivelare la sua attuale condizione di salute:

“È un annata in cui non ci si riesce mai a godere appieno le cose belle.

Mentre mi state riempiendo di messaggi per l’uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al covid.

Nulla di grave: sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva”

Dopo l’inaspettata notizia, Marco Carta ha anche voluto mettere in guardia tutti i suoi follower: “Mi raccomando: state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante 😇)”.