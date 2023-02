Maria De Filippi, l’ennesimo successo con la scelta dell’outfit: l’elegante look a C’è Posta per Te

Ieri sera in prima serata è andata in onda la nuova puntata di C’è Posta per Te, uno dei programmi di successo di Maria De Filippi. A catturare l’attenzione dei telespettatori non sono state solo le storie affrontate dalla padrona di casa, ma anche il look sfoggiato da quest’ultima.

L’ELEGANTE LOOK DELLA DE FILIPPI – Solo poco meno di un mese fa la De Filippi ha fatto discutere per la camicia stellata sfoggiata ad Amici, durante il primo pomeridiano del 2023. Per C’è Posta per Te questa volta la conduttrice ha optato per un look elegante e chic, un un tailleur scuro.

Il completo non ha fatto altro che mettere elegantemente in risalto il fisico perfetto di colei che è oramai considerata la regina di Mediaset. La donna ha infatti indossato un blazer nero, lasciato aperto e a cui ha abbinato un top di raso, dei pantaloni della stessa tonalità del capo e un paio di tacchi a spillo lucidi.

Ovviamente nel vedere questo capo sartoriale, molti fan del programma e della conduttrice hanno iniziato a fare delle ricerche su internet. In poco tempo, infatti, si è subito scoperto il brand e il prezzo del chiacchieratissimo capo.

Il blazer è di Alexander McQueen che, insieme a Louis Vuitton, continua ad essere una delle marche preferite della De Filippi. Non è la prima volta, infatti, che Maria decide di indossare un capo del noto brand. Ma quanto costa? Il prezzo non è affatto alla portata di tutti, infatti costa ben 1.395 euro!