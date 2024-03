Maria Esposito, flirt con Geolier? La risposta del cantante

Maria Esposito, conosciuta come Rosa Ricci della serie televisiva Mare Fuori, e il rapper Geolier, autore del recente canzone L’ultima poesia con Ultimo sono finiti al centro del gossip. Secondo le rivelazioni di Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5, sembrerebbe che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. L’epicentro di questo vortice di gossip sembra essere il video del brano I’p’me, tu p’ te, nel quale la affascinante Maria Esposito ha recitato.

Le parole di Parpiglia

Gabriele Parpiglia aveva raccontato in radio: “Pare che sia esploso l’amore, anzi leviamo il pare, è scoccato l’amore tra Geolier e Maria Esposito. Non vogliamo parlare dell’odio sociale che ci circonda, manteniamo la leggerezza e la notizia è la seguente. I due, chiaramente, sono attentissimi e sono sicuro che non saranno felici di sentire questa notizia che stiamo dando in anteprima”.

La risposta dei diretti interessati

I diretti interessati hanno risposto direttamente sotto al post, prontamente rimosso da Rtl 102.5, con una replica decisa. “Nun stat buon ca cap”, ha scritto Geolier senza tanti giri di parole. Il cantante, appena tornato da un incontro con gli studenti della Federico II, ha voluto sottolineare la solidità della sua relazione con Valeria, con cui è insieme da oltre due anni.

Anche Maria Esposito ha replicato sotto al commento di Geolier, senza preoccuparsi troppo della forma: “Confermo con te fra”. Con le risposte dirette dei protagonisti, il gossip è stato prontamente rimosso, lasciando spazio alla chiarezza sulla situazione.