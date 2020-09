Mario Balotelli, finita la storia con l’ex corteggiatrice Alessia Messina

In questi giorni, Mario Balotelli sta balzando nuovamente sui siti di gossip dopo l’entrata del fratello Enock nella casa del Grande Fratello Vip e per una storia d’amore vissuta nella massima segretezza. La sua ex fidanzata, Dayane Mello, ha fatto intendere agli altri inquilini della casa del GF di provare ancora dei sentimenti per il calciatore.

Tuttavia, quando ha partecipato alla scorsa puntata in video chiamata per salutare il fratello, Super Mario non ha ceduto alle provocazioni di Antonella Elia e ha deciso di salutare Dayane senza sbilanciarsi troppo. Mario Balotelli ha infatti dichiarato: “Sono qui per salutare mio fratello Enock e non per il gossip”.

LA NUOVA STORIA D’AMORE – Che gli piaccia o no però, Mario Balotelli nel gossip ci è finito lo stesso per la sua nuova storia d’amore segreta. In passato dichiarò a Chi di essere fidanzato senza svelare l’identità della fortunata ragazza. Dalle segnalazioni raccolte sui social e dalle foto circolate, la ragazza è stata identificata come Alessia Messina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

In questi giorni, infatti, stanno circolando diverse foto che proverebbero questa loro relazione non ufficializzata sui social. Tuttavia, stando alle ultime stories pubblicate da entrambi sui rispettivi profili, la storia d’amore sembrerebbe essere già finita. “Essere single non è un colpa.. essere fidanzati neanche! Ma conoscere la persona che dice di essere A, ma in fondo è B si… perché bisogna dare il proprio tempo a chi davvero se lo merita e lo valorizza quindi, in questo caso la colpa non è loro, ma NOSTRA” ha scritto Mario Balotelli su Instagram.

“Le persone diventano cieche davanti ai propri errori, ma mai muti per gli errori degli altri. Discutere, confrontare, dialogare, affrontare i problemi, ammettere colpe non condannare… questo vuol dire MATURITÀ” risponde invece Alessia Messina sul suo profilo Instagram. Riusciranno i due a superare la crisi?