Martina Nasoni, flirt in corso con Andrea Maestrelli? Un video fa scoppiare il gossip

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione dei social sono stati Martina Nasoni e Andrea Maestrelli, ex protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip. Stando al recente video pubblicato dall’ex gieffina, sembrerebbe che tra lei e Andrea ci sia del tenero.

FLIRT IN CORSO TRA DUE EX GIEFFINI? – Come già anticipato, i due ragazzi hanno preso parte all’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Fin dal loro incontro nella casa più spiata d’Italia, tra Andrea e Martina è scattata subito una certa sintonia che non è sfuggita all’attenzione del pubblico.

Davanti alle telecamere, però, non è mai scattato nulla che potesse far pensare a qualcosa di più di una bella amicizia. Qualcosa, però, nelle ultime ore ha catturato non solo l’attenzione del popolo del web, ma anche il mondo della cronaca rosa.

A far pensare che ci sia del tenero tra i due sono state alcune storie di Instagram condivise dall’ex gieffina. Intenta a godersi la sua vacanza in Costa Smeralda, la Nasoni ha deciso di condividere alcune IG Stories insieme al modello. Nel mostrare l’ex gieffino, la ragazza ha così esordito: “Questo non ve lo aspettavate, guardate chi mi è venuto a trovare”.

Infine, a far scoppiare il gossip è stato un breve video mostrato sempre da Martina Nasoni. Nel filmato la ragazza si mostra insieme all’ex gieffino, mostrando la complicità e l’affinità che li lega. A fare da sottofondo musicale ai loro abbracci e sorrisi è Tango di Tananai.