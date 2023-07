Chiara Ferragni, doloroso lutto: è morta la cagnolina Matilda

Nelle ultime ore è morta Matilda, l’amata cagnolina di Chiara Ferragni. A darne il triste annuncio è stata prima l’imprenditrice digitale, seguita poi dal marito Fedez. Attraverso un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, l’influencer cremonese ha voluto darle il suo ultimo saluto.

“Sarai per sempre la mia prima bimba” – Dopo che nel 2020 è giunta la diagnosi di tumore a seguito di una crisi epilettica, i Ferragnez hanno dovuto fare i conti con la triste realtà. Dopo 13 anni di vita insieme, Chiara ha dovuto dire addio alla sua Matilda, divenuta oramai di famiglia anche per i tantissimi fan dell’imprenditrice digitale.

La bulldog francese è stata spesso protagonista delle IG Stories, dei post e dei video di Fedez e la Ferragni, finendo per essere amata anche dai loro tantissimi seguaci. Proprio per questo Chiara ha voluto darle il suo ultimo saluto anche su Instagram, pubblicando una serie di foto che ritraevano la cagnolina insieme alla famiglia Ferragnez.

Ad accompagnare i teneri scatti è la commovente didascalia scritta proprio da Chiara Ferragni:

“Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto.

In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perchè è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia: eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita?

Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia.

Ieri, dopo averti salutata per l’ultima volta ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola perchè cosi potevamo salutarti sempre anche noi.

Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perchè io il tuo l’ho sentio sempre. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta.

Sarai per sempre la mia prima bimba”.