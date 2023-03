Matteo Berrettini, difende la Satta: “Trovo irrispettoso parlarne così”

Dopo i pesanti attacchi che Melissa Satta ha ricevuto, Matteo Berrettini ha deciso di rompere il silenzio. Prendendo le difese della sua nuova fiamma, il tennista ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica.

“Trovo irrispettoso parlarne così” – Recentemente Berrettini è stato eliminato al primo turno al torneo Indian Wells. Questa sconfitta non è affatto andata giù a molti tifosi, tanto che hanno incolpato la Satta per questo disastroso risultato. Alcuni fan del tennista, infatti, hanno accusato l’ex velina di star distraendo fin troppo il ragazzo.

Negli ultimi giorni la donna ha ricevuto pesanti attacchi da parte degli haters, spingendo il 26enne ad intervenire. Attraverso la Repubblica, il ragazzo ha subito preso le difese della sua nuova compagna:

“Melissa Satta? Noi ci siamo trovati… ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice. Io sono riservato e amo la privacy e sapevo che scegliendo una persona dello spettacolo i riflettori sarebbero stati accesi. Però, è sempre come uno vuole vederla, no? Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale. E anche qui mi spiace che una cosa totalmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale. Posso dire? È irrispettoso parlarne così, mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti”.

A chi accusa Melissa di star distraendo Matteo Berrettini dai suoi impegni lavorativi, quest’ultimo è stato categorico:

“Ma non è così per tutti i lavori, le carriere? Ci sono momenti in cui si lavora di meno. Inseguo solo i miei sogni e la mia carriera. Sui social network si può gettare odio in maniera troppo facile. Eppure allo specchio vedo un ragazzo che vive con tranquillità: sono educato, non ho mai insultato nessuno, mai una parola fuori posto in nessun commento. Al di là degli haters mi spiace per quelli che di tennis ne sanno: non sono critiche costruttive e non ne capisco le ragioni”.