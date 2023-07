Mattia Zenzola, che tipo di rapporto c’è con Benedetta Vari? Parla il ballerino

Mattia Zenzola è uno dei ballerini più apprezzati del programma di Amici di Maria De Filippi che quest’anno l’ha visto vincitore. Il latinista, allievo di Raimondo Todaro, ne ha passate tante, a cominciare dall’infortunio dello scorso anno che gli ha privato la partecipazione al serale. Quest’anno, però, anche la vicinanza con Benedetta Vari lo ha portato ad un altro livello.

Mattia e Benedetta sono una coppia oppure no?

Tutto è iniziato quando quest’anno Maria De Filippo ha offerto a Benedetta un contratto da professionista per ballare in coppia con Mattia e aggirare, in qualche modo, le norme anti-Covid. I due hanno sin da subito legato, tanto da portare i telespettatori a chiedersi se ci fosse più di un’amicizia. I due hanno sempre negato, anche perché la Vari aveva più volte dichiarato di essere impegnata fuori.

Finito il programma, però, Benedetta ha chiuso la sua relazione e ultimamente è sempre con Mattia, non solo per impegni professionali. Nessuna dichiarazione d’amore palese, ma i follower sono convinti che tra i due ci sia qualcosa di molto forte.

Mattia ha rilasciato un’intervista a Libero e per l’occasione ha parlato di questa forte amicizia: “C’è tanta sintonia. Nella vita non ho mai avuto tante persone, oltre mamma e papà, che si sono prese cura di me. Lei è una persona che c’è per me, e viceversa, e questa cosa mi piace tanto. Siamo tanto legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo. Le giornate sono più belle quando le passi con qualcuno con cui c’è sintonia, tutto qua. Poi c’è anche il fattore artistico che ci lega ancora di più, questo vuol dire tanto”.

Insomma, ha detto tutto e niente. Il legame è forte e si vede, ma l’amore al momento sembrerebbe non essere contemplato da i due giovani ballerini. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori sviluppi.