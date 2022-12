Melissa Satta, nuovo flirt in corso? Le segnalazioni

Melissa Satta, nota showgirl, non ha passato un bel periodo amoroso. Dopo il divorzio da Kevin Prince Boateng, la donna ha avuto un’intensa storia con l’imprenditore Mattia Rivetti. Tuttavia, da pochi mesi è finita anche questa relazione. Ad oggi, però, sembrerebbe che la Satta abbia ripreso a frequentare qualcuno.

Nuovo flirt in corso?

Stando ad un gossip riportato da The Pipol, pare che Melissa abbia ripreso a frequentare qualcuno. Questo qualcuno è l’imprenditore bergamasco Stefano Percassi, con il quale però non sappiamo se ci sia una vera storia in corso.

I due si sarebbero conosciuti a St. Moritz grazie all’amica in comune Cristiana Corradi, la quale avrebbe deciso di programmare l’incontro. Al momento non è chiara la natura di questa nuova conoscenza: amicizia, flirt o qualcosa di più importante? Vi ricordiamo che la showgirl non ama mettere in pubblica piazza la sua vita privata, pertanto lo sapremo solo da lei.

Chi è Stefano Percassi?

L’uomo ha 47 anni, è figlio del più noto Antonio Percassi, capo della holding Odissea Srl e presidente dell’Atalanta. Inoltre, Stefano è il fondatore di Kiko, azienda di cosmetici ma della sua vita privata non si sa praticamente nulla.

La fine della relazione con Mattia Rivetti

Melissa Satta e Mattia Rivetti hanno avuto un’intensa storia di due anni finita qualche mese fa. Fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che tra i due le cose andavano male poiché la showgirl avrebbe chiesto al compagno di andare a vivere insieme. Pare, inoltre, che la Satta contasse non solo sul suo sentimento ma anche sul bel rapporto costruito con Maddox, figlio della donna avuto con Kevin Prince Boateng.