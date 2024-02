Mercato – Napoli e Juventus su Sudakov: la cifra della clausola rescissoria

Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino classe 2002, è ormai dalla scorsa sessione di mercato che è riuscito ad attirare l’attenzione grazie alle proprie giocate entrando di fatto nel mirino di Napoli e Juventus.

Considerato uno dei centrocampisti più promettenti d’Europa, non è da escludere l’affondo del colpo già nella sessione di mercato estiva grazie alla clausola rescissoria inserita nel suo contratto.

Secondo quanto riferito dal portale calciomercato.com, infatti, nel corso del rinnovo del contrattofino al 2028 con lo Shakhtar Donetsk, il club ha voluto inserire una clausola rescissoria del valore di 150 milioni di euro con validità immediata.

Il trequartista sarà sicuramente uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato perché sta già incantando l’Europa: in questa stagione ha messo a segno 3 reti e un assist in 18 match giocati.

I top club in Italia sono già all’ascolto con Juventus e Napoli in prima linea a monitorare la situazione per cercare di portarlo in Italia già a partire dalla prossima stagione.