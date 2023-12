Mercato Napoli: Scalvini e Koopmeiners nel mirino degli azzurri

La sessione di mercato invernale è alle porte e le squadre di Serie A si preparano a concludere importanti colpi. Tra queste anche il Napoli che sta facendo i conti proprio nelle ultime settimane con un momento decisamente no.

A tal proposito è intervenuto lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis e ha fatto sapere di voler intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa e apportare qualche miglioria.

Un reparto su cui sicuramente si vuole intervenire è quello della difesa in vista della possibile cessione di Ostigard e per fronteggiare l’infortunio di Natan. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, alla dirigenza azzurra piace Giorgio Scalvini per il quale l’Atalanta ha fissato il prezzo del cartellino a 40 milioni di euro.

Altro giocatore che piace al Napoli da diverso tempo è Teun Koopmeiners. Il suo profilo piace agli azzurri già dalla scorsa sessione di mercato quando De Laurentiis aveva tentato il colpo con un assegno da 47 milioni di euro.

“Una doppia operazione tanto intrigante quanto ambiziosa, ma anche particolarmente complicata” scrive Il Mattino. Staremo a vedere se il budget di oltre 100 milioni di euro proveniente dalla Champions servirà per strappare la coppia da 90 milioni all’Atalanta (40 mln per Scalvini + 50 mln per Koopmeiners).