Michelle Huniker, compleanno da single: festeggiamenti insieme agli affetti più cari

Nelle ultime settimane Michelle Hunziker si è ritrovata più volte nel mirino della cronaca rosa. Dai rumors riguardo una presunta crisi tra la conduttrice e Tomaso Trussardi, si è poi giunto all’annuncio ufficiale del loro divorzio. Un periodo per nulla facile per la donna, che ha comunque deciso di festeggiare il suo compleanno circondata dagli amici più cari.

COMPLEANNO DA SINGLE – Dopo 10 anni al fianco di Tomaso, quest’anno la Hunziker ha spento le candeline da single. Nonostante la fine del lungo matrimonio con Trussardi, Michelle è sempre circondata d’amore. In occasione del suo 45esimo compleanno, la conduttrice si è mostrata commossa dall’affetto ricevuto dai suoi tantissimi fan:

“Mi sa che dalla quantità di affetto che mi sta arrivando, questo dovrebbe essere il mio compleanno. Tutto questo amore mi sta commuovendo”. Tra gli auguri ricevuti sui social non sono inoltre mancati quelli di sua figlia Aurora Ramazzotti, nata dal suo matrimonio con Eros Ramazzotti.

Data l’occasione speciale, la Hunziker ha deciso di organizzare una cena a Milano insieme ai suoi amici più cari. Non è ovviamente mancato J-Ax, uno dei giudici di All Together Now. Alla festa è stata presente anche Belen Rodriguez, una degli ospiti del suo nuovo programma. Michelle ha infatti in cantiere una nuova trasmissione, “Michelle Impossible”, in onda in prima serata su Canale 5.

L’argentina ha scattato una foto insieme Graziella Lopedota, grande amica della Hunziker e sua manager. Nello scatto condiviso nelle IG Stories, la Rodriguez ha scritto: “La foto con te non l’ho fatta perché ci stavamo divertendo troppo! Però io e Grazi ti facciamo tanti auguri…sei uno spettacolo!”.