Fin dalla fine del loro matrimonio, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono spesso finiti nel mirino della cronaca rosa. Sebbene c’è chi, tra cui alcuni amici intimi dell’ex coppia, non vede bene un possibile ritorno di fiamma, i due sembrerebbero propensi a darsi un’altra possibilità. A raccontarlo è stato il settimanale Gente, riportando le testimonianze di chi ha visto Michelle e Tomaso in montagna durante le festività.

NUOVAMENTE INSIEME? – Il rapporto tra la Hunziker e l’imprenditore continua ad appassionare il mondo del gossip. Nell’ultimo numero di Gente, i due sono stati paparazzati durante una vacanza trascorsa insieme alle figlie. La conduttrice e l’ex marito hanno deciso di concedersi un po’ di relax a San Cassiano, in Alta Badia.

Oltre a diversi scatti che ritraggono i due in compagnia delle figlie, ci sono alcune immagini in cui si può notare un certo affiatamento tra Michelle e Tomaso. Il settimanale, inoltre, ha riportato quanto visto dai ristoratori, camerieri e albergatori:

“Ormai, per chi li osserva da vicino, non solo paparazzi e giornalisti, ma anche albergatori, ristoratori, camerieri, non ci sono quasi più dubbi: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero tornati assieme per davvero. Stanno soltanto aspettando il momento giusto per ufficializzare la loro riappacificazione”.

Stando sempre a quanto riportato dalla rivista, i due sarebbero arrivati a San Cassiano con due macchine, scelta dettata dagli impegni lavorativi di Trussardi che lo hanno costretto a tornare spesso a Milano. Nonostante questa scelta, i due avrebbero soggiornato nello stesso albergo.