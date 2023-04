Michelle Hunziker, le parole dopo la nascita del nipote Cesare: “Facciamo così…”

Aurora Ramazzotti ha partorito il suo primo figlio, il piccolo Cesare avuto con Goffredo Cerza. La mamma di Aurora, Michelle Hunziker, ha deciso di esprimere tutta la sua felicità con i suoi follower per questo lieto evento.

Nonna e bisnonna

Michelle è diventato ufficialmente una delle nonne più giovane e belle d’Italia, su questo non si discute. Tuttavia, la showgirl svizzera ora deve fare i conti con sua madre che è appena diventata bisnonna. Per questo motivo, la Hunziker ha pubblicato una stories su Instagram molto ironica condividendo proprio la signora Ineke.

“Facciamo così, la Ineke è ancora la nonna di tutti e io sarò mamma al cubo! Va bene?” ha scritto Michelle allegando un dolcissimo scatto di sua madre con il piccolo Cesare in braccio. La signora Ineke è già nonna di tre splendide nipoti: Aurora, Sole e Celeste. Dal 30 marzo è diventata anche bisnonna. Originaria dell’Olanda, la donna si è poi trasferita in Svizzera per l’ex marito, padre di Michelle e di Harold. Dopo 27 anni d’amore, la storia è giunta al capolinea, come già raccontato dalla conduttrice.

La reazione di Aurora Ramazzotti

Come sta invece Aurora? La giovane sta bene, ha avuto modo di pubblicare un dolce scatto con suo figlio ma ha deciso di staccarsi dai social fino a quando non capirà cosa fare.

“Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo” ha commentato la giovane sui social.