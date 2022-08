Michelle Hunziker, “pausa” dall’amore: l’incontro con Eros Ramazzotti

La conduttrice si è presa una pausa dal suo Giovanni Angiolini per incontrare il suo ex marito e ora amico Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker è tornata al centro del gossip, questa volta non in coppia con Giovanni Angiolini bensì con l’ex marito Eros Ramazzotti. La conduttrice, dunque, sembrerebbe essersi presa una “pausa” dal nuovo compagno per incontrare il suo ex marito e ora amico.

Incontro sportivo con Eros Ramazzotti

Il cantante e la conduttrice si sono immortalati assieme in una stories su Instagram. I due hanno partecipato ad una lezione di Kyokushinkai karate a Paratico, località del lago d’Iseo in cui c’è la palestra dove insegna il loro maestro, Luigi Passamonte. A Paratico, proprio a due passi, c’è la casa di Ramazzotti che da anni dimora in Franciacorta.

Eros e Michelle hanno riallacciato i rapporti da poco, proprio in concomitanza della separazione della conduttrice da Tomaso Trussardi. Attualmente li lega un forte rapporto di amicizia.

“Pausa” dall’amore

Dunque la conduttrice ha deciso di prendersi una “pausa” dalla Sardegna dove ha trascorso le vacanze assieme al nuovo compagno Giovanni Angiolini. La donna ha tante cose a cui pensare, soprattutto la crescita delle figlie avute con Trussardi. Sole e Celeste infatti sono ancora piccole e hanno bisogno di parecchie attenzioni.

Se il suo cuore ora batte per Angiolini, Eros invece? Pare che lui attualmente sia single anche se spesso è stato paparazzato in compagnia di donne. “Solo amiche” ha sempre sottolineato il cantante, il quale dopo la relazione con Marica Pellegrinelli non ha più avuto relazioni serie.