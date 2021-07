Microfono d’oro, premio speciale a Federica Gentile 

“Microfono d’oro” per Federica Gentile – speaker di RTL102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta (punto di riferimento della Generazione futuro). A Roma, nella suggestiva cornice di Cinecittà Word, la Gentile viene descritta come icona della radiofonia italiana. Per lei un premio speciale in occasione dell’undicesima edizione, al Teatro 1 di Cinecittà Word, che premia il mondo radiofonico (l’evento è organizzato da Fabrizio Pacifici e Cosetta Turco).

Grazie al gradimento del pubblico e al giudizio della giura di qualità vengono premiate diverse trasmissioni radiofoniche ed assegnate anche gratificazioni speciali ai personaggi più amati dal pubblico. Tra i premiati delle passate stagioni: Enrica Bonaccorti, Claudio Lippi, Sergio Friscia, Nick Luciani, Loredana Errore, Fabio Canino, Enzo Salvi ed altri.

La Gentile, che è attualmente una delle voci “W l’Italia” su RTL102.5 con Angelo Baiguini e Daniela Collu, si descrive come scrittrice, speaker e conduttrice. Nella sua biografia ufficiale si legge testualmente: “E’ nata a Roma e si è avvicinata al mondo della comunicazione giovanissima, dedicando alla radio e al teatro tutto il tempo libero degli anni del liceo. Durante l’Università comincia a scrivere di spettacoli e televisione per alcuni quotidiani locali e nel 1989 approda in Rai dove, per diversi anni, conduce programmi per Rai Radio 2. Contemporaneamente all’attività radiofonica affianca l’esperienza televisiva, sempre per la Rai. Nel 2014 torna in radio ed entra nella squadra di RTL 102.5 dove ha condotto Onorevole DJ con Pierluigi Diaco”.

Nel 2012-2013 commenta l’Eurovision per l’Italia (in onda in Rai) e sempre nel 2013 è anche “portavoce della votazione dell’Italia”. Per lei si tratta di una performances di grande successo, tanto che il suo commento – a distanza di anni – viene riconosciuto come uno dei migliori di sempre. Tra l’altro, l’Eurovision resta la manifestazione per antonomasia più importante e tra le più seguite al mondo. Adesso, per lei arriva un altro grande appuntamento: martedì 20 luglio, in diretta in radiovisione su RTL102.5 dall’Arena di Verona, presenterà insieme ad Angelo Baiguini “Buon compleanno Jerry Calà”. Un evento imperdibile per festeggiare il grande artista veronese.