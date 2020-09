Migliori film in 3d: la classifica degli imperdibili da vedere a casa

I film in 3d sono semplicemente meravigliosi. Grazie alle nuove tecnologie infatti si ha la possibilità di sentirci come dentro al film, vivendo un’esperienza emozionante. Perfetti sia per gli adulti che per i bambini, i migliori film in 3d possono essere scelti per trascorrere una serata diversa dal solito, accompagnati pizza, pop corn appena fatti e tante deliziose leccornie.

I migliori film in 3d, non solo al cinema!

Molte persone credono che la cosa migliore da fare sia andare a vedere i film in 3d al cinema . Ovviamente il grande schermo permette di amplificare l’esperienza, e le emozioni che è così possibile vivere risultano senza dubbio ancora più intense. Possiamo assicurarti però che anche a casa i film in 3d sono eccezionali, anche perché ormai tutti siamo in possesso di televisori di ultima generazione che supportano queste tecnologie al meglio.

Migliori film in 3d per adulti

Ecco la classifica di quelli che sono a nostro avviso i migliori film in 3d usciti negli ultimi anni:

Ritorno alla vita. Se sei alla ricerca di un film in 3d di un grande regista, non possiamo che consigliarti la pellicola di Wim Wenders . Wim Wenders ha deciso per questo film di avvalersi di direttori della fotografia specializzati proprio nella stereoscopia, tutti europei, anzi la maggior parte francesi. Grazie all’aiuto di questi professionisti Wim Wenders ha avuto la possibilità di ottenere delle profondità davvero incredibili, il meglio che si sia dal punto di vista tecnico, applicato ad un film che ha una trama estremamente interessante.

Gravity. Dobbiamo ammettere che tutti i film diretti da Alfonso Cuaron sono estremamente interessanti dal punto di vista della regia. Con Gravity Alfonso Cuaron sceglie di tentare la strada del 3d e ottiene un grande risultato. Non è uno di quei film in cui la tecnologia in tre dimensioni prende il sopravvento sulla storia, pochi elementi che si integrano alla perfezione nelle scene per garantire semplicemente una maggiore profondità, un'esperienza visiva più interessante.

Gemini Man. Questo è un film in realtà in 3d+. Oltre ad essere realizzato quidni in tre dimensioni, è girato in 120 fotogrammi al secondo. È stato il primo film a sfruttare questa nuova tecnologia, una vera e propria innovazione, che ha permesso di ottenere una risoluzione e una definizione semplicemente incredibili, così come una fluidità davvero senza eguali. Da ricordare poi che è presente nel film un personaggio del tutto realizzato in digitale.

Migliori film in 3d per bambini

I film di cui abbiamo sopra parlato sono tutti estremamente interessanti, ma è giusto ricordare che sono adatti esclusivamente per un pubblico adulto. Nel caso in cui si voglia trascorrere una serata diversa dal solito insieme ai bambini, non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta. Il 3d è infatti ormai diventato più che comune nel mondo dei film di animazione. Puoi scegliere “Il Re Leone”, “Cattivissimo Me 3”, “The Lego Movie”, “L’era glaciale 4” e molto altro ancora. Fai scegliere il film al tuo bambino, così da renderlo partecipe dell’organizzazione della serata e vedrai che sarà un grande successo!