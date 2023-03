Napoli, a fine stagione diranno addio due nuovi arrivati

Il dirigente del Napoli, Cristiano Giuntoli, è già proiettato sulla prossima stagione. Per vincere, infatti, è necessario programmare con diversi mesi d’anticipo e rispettare standard che vengono imposti da parte della proprietà partenopea. Un calciatore che potrebbe subito lasciare Napoli è Bartosz Bereszynski.

Arrivato a gennaio nello scambio con Alessandro Zanoli, al momento il polacco ha preso parte solo ad una partita degli azzurri, quella persa in Coppa Italia contro la Cremonese. La sensazione è che il prestito non sarà rinnovato e che Zanoli ritornerà in Campania, mentre Bereszynski alla Sampdoria.

Tra Spalletti e il giocatore, infatti, non sembra essere scattato quel feeling necessario per la permanenza in azzurro. Inoltre, la linea verde della società è favorevole alla crescita del calciatore italiano.

Un altro calciatore che difficilmente resterà in azzurro è Tanguy Ndombele. Il centrocampista può essere riscattato dalla SSC Napoli per circa 30 milioni di euro, una cifra che Aurelio De Laurentiis ha già fatto sapere che non è disposto a spendere. Al termine della stagione, quindi, Ndombele ritornerà in Inghilterra.

Un altro problema è legato all’ingaggio del giocatore, il quale percepisce dal club inglese uno stipendio superiore ai 5 milioni. L’unica opzione sarebbe la richiesta di un ulteriore anno di prestito con condivisione dell’ingaggio e un riscatto almeno della metà. Ciò succederà solo se il Tottenham non riceverà altre richieste per il calciatore.