Sandra Milo, una vita dedicata al cinema e spettacolo

Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, si prepara a spegnere 90 candeline l’11 marzo 2023. Nata a Tunisi nel 1933, nella sua vita professionale è stata molte cose: attrice, conduttrice televisiva, personaggio televisivo, cantante italiana e soprattutto musa di Fellini.

Gli esordi

La Milo esordì al cinema con il grande Alberto Sordi in Lo scapolo (1955) di Antonio Pietrangeli. La sua figura è inconfondibile: forme prorompenti e vistose ma con una voce ingenua da bambina. Il primo ruolo importante, però, arrivò nel 1959 con Il generale Della Rovere, regia di Roberto Rossellini, in cui interpretava il ruolo di una prostituta al fianco di Vittorio De Sica.

Nonostante le critiche arrivate dopo la stroncatura al Festival di Venezia di Vanina Vanini, cruciale fu l’incontro con Federico Fellini, il quale contribuì alla sua maturazione artistica. Fellini la rese protagonista di due capolavori: 8½ del 1963 e Giulietta degli spiriti del 1965, nei quali recita nei panni di una femme fatale ironica e disinibita.

L’esperienza in tv

Non solo cinema, nei suoi 90 anni di vita Sandra Milo si è dedicata anche alla televisione per un celebre scherzo ai suoi danni nel 1990, durante la trasmissione pomeridiana L’amore è una cosa meravigliosa. Tuttavia, il suo legame con la tv inizia molto prima, nel 1966, come conduttrice di un ciclo di cinque puntate di Studio Uno. L’attrice, però, non si è di certo fermata: ad oggi è infatti su Sky Uno nel viaggio televisivo di Quella brave ragazze accanto a Mara Maionchi e Orietta Berti.

La vicinanza con Craxi e la vita sentimentale turbolenta

Sandra Milo è sempre stata vicino, almeno dagli anni Sessanta, al Partito Socialista Italiano. Negli anni Ottanta frequentò per due anni Bettino Craxi, leader del PSI, e partecipò attivamente a diverse campagne elettorali posando anche per manifesti. La sua vita sentimentale e privata è sempre stata turbolenta: nel 1948, a soli 15 anni, sposò il marchese Cesare Rodighiero dal quale si separò 21 giorni dopo il matrimonio.

Inoltre, ebbe una relazione di undici anni con Moris Ergas (da cui nacque Deborah) per arrivare, infine, all’unione con Ottavio De Lollis (da cui ha avuto Ciro e Azzurra). Nella sua vita, però, ebbe altre frequentazioni come quella con Federico Fellini, confessata per la prima volta a Porta a porta nel 2009.

Celebri le sue parole durante un’intervista nel 2007: “Mia madre si stava consumando. Così, mi chiese di aiutarla a morire. Mi ha fatto uscire dalla stanza, ed è morta, sola come lei voleva. So che c’è molta gente a favore dell’eutanasia e molta contro, ma come si fa a dire ‘no’ se sai che quella persona non avrà scampo a causa del male che l’ha colpita? La gente deve poter morire con dignità“.