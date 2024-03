Naoli, De Laurentiis propone un altro premio per la Champions

Il Napoli ha ottenuto un nuovo premio Champions. Dopo aver destinato 10 milioni di euro per la possibilità di qualificarsi al Mondiale per Club del 2025, rimasta un sogno nella notte di Barcellona con l’eliminazione dalla Champions League, Aurelio De Laurentiis ha assicurato alla squadra un ulteriore bonus economico nel caso di ottenimento di un piazzamento valido per l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

De Laurentiis vuole risultati

La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Mattino, che spiega come il presidente abbia promesso questo ulteriore premio alla squadra, che si aggiunge ai premi personali già previsti nei contratti di tutti i calciatori in caso di qualificazione alla Champions.

Insomma, il patron del Napoli non vuole sentire ragioni e chiede alla sua squadra risultati concreti. Se per farlo dovrà sborsare qualche milione non importa. L’obiettivo è riportare il club ai massimi livelli.