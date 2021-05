Napoli, ADL ha provato a convincere Gattuso a restare: Rino ha già dato parola alla Fiorentina

Sarà un anno di cambiamenti per quanto riguarda le panchine in Serie A, con il Napoli che dovrebbe cambiare il suo allenatore, Rino Gattuso. A parlare di panchine ci ha pensato la redazione di SportMediaset.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, in casa “Napoli si sono un po’ raffreddati i contatti con Spalletti. De Laurentiis ha provato a convincere Gattuso a restare ma Ringhio ha già dato la parola alla Fiorentina“.

“L’Atalanta andrà avanti con Gasperini, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile per l’allenatore che ha portato per tre anni di fila la Dea in Champions League“.

Come appreso da Mediaset, quindi, il presidente Aurelio De Laurentiis ha provato a far cambiare idea a Rino Gattuso, ma tutto inutilmente.

L’allenatore, infatti, avrebbe già dato la sua parola alla Fiorentina di Commisso. Quanto accaduto nei primi mesi dell’anno, infatti, hanno fatto capire a Gattuso l’impossibilità di proseguire i rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis.