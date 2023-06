Napoli, ADL ingolosito dall’occasione Chiesa: la Juve chiede 50 milioni, gli azzurri ne offrono la metà?

Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino un calciatore della Juventus. Non si scopre ora, infatti, la stima del presidente partenopeo per Federico Chiesa, il quale è stato cercato diverse volte ai tempi della Fiorentina, con i bianconeri che però hanno anticipato la dirigenza campana.

Ora per il Napoli si sarebbe riaperta la porta che porterebbe l’ex Viola in azzurro. I bianconeri, infatti, hanno deciso di mettere sul mercato l’attaccante. Con Max Allegri i rapporti non sono stati mai eccezionali e il ragazzo, nelle ultime stagioni, non è riuscito ad esprimersi al meglio.

Per cederlo, però, la Juventus chiede una cifra importante: 50 milioni di euro. Difficilmente De Laurentiis, in ogni caso, spenderà una cifra del genere. La disponibilità per acquistare le prestazioni sportive dell’attaccante si fermerebbero a poco meno della metà richiesta dai bianconeri. Dopo stagioni non proprio esaltanti, infatti, si tratta di un importo spropositato e fuori dalla portata del Napoli.

Fino ad ora, nell’era Aurelio De Laurentiis, solo un acquisto è costato più di 50 milioni e corrisponde al nome di Victor Osimhen. Al secondo posto, invece, Hirving Lozano, pagato 45 milioni di euro a suo tempo. Un eventuale acquisto di Federico Chiesa alle cifre richieste dalla Juventus, farebbero diventare l’attaccante della Nazionale italiana il secondo colpo più costoso di sempre della SSC Napoli.