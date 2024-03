Napoli, Caprile tornerà in azzurro dopo un solo anno: la scorsa estate ha firmato il contratto col club

Per la prossima stagione, la SSC Napoli ha già un nuovo elemento su cui poter contare: Elia Caprile. Come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, il portiere ritornerà in azzurro dopo il prestito all’Empoli per restarci: “Elia Caprile tornerà al Napoli a fine stagione dall’Empoli. Per il portiere i piani del Napoli sono chiari: è inserito nel progetto e resterà al Napoli”.

Il portiere ha già firmato il suo contratto con la SSC Napoli la scorsa estate. Aurelio De Laurentiis l’ha infatti acquistato dal Bari per una cifra compresa tra i sei e i sette milioni di euro. Dopo la parentesi Empoli, quindi, il portiere ritornerà in azzurro dopo un solo anno.

ELIA CAPRILE PUNTA A RICOPRIRE UN RUOLO IMPORTANTE NELLA SSC NAPOLI, LE PAROLE DELL’AGENTE DEL CALCIATORE

Anche l’agente del calciatore Graziano Battistini ha confermato le volontà del suo assistito: “Elia ha firmato col Napoli perché il suo obiettivo è giocare col Napoli, questo è poco ma sicuro. Un giocatore ambizioso non può decidere di fare il secondo, pur se in una squadra top, se la deve giocare sempre e l’intenzione di Caprile è quella di puntare in alto“.

L’agente del calciatore ha comunque rivelato la volontà del ragazzo di concludere la stagione con la maglia dell’Empoli e poi parlarne al termine della stagione: “Credo sia prematuro perché intanto bisogna rispettare tutto e tutti e quindi in primis il ragazzo che è concentratissimo sulla salvezza dell’Empoli […]“.