Ritorno Kim a Napoli, Paolo Esposito: “Magari ADL proverà a farselo dare in prestito”

Ritorno Kim alla SSC Napoli, un’ipotesi difficile ma sicuramente non impossibile. Il difensore del Bayern Monaco sarebbe infatti ai margini del progetto bavarese e, al momento, non è riuscito a conquistare i suoi nuovi tifosi.

Ai microfoni di AreaNapoli.it, il giornalista e amico del presidente Aurelio De Laurentiis, Paolo Esposito, ha parlato di questa ipotesi in vista della prossima stagione: “Kim è fatto per il Napoli e il Napoli è fatto per Kim”.

“Le vie del Signore sono infinite. Magari Aurelio De Laurentiis proverà a farselo dare in prestito e converrà anche al Bayern Monaco, per non dissipare un capitale, un giocatore pagato 42 milioni di euro sull’unghia”.

“Magari ci si potrebbe dividere a metà il suo ingaggio tra le 2 società e sarebbe un affare per tutti”, ha concluso Paolo Esposito ai microfoni di AreaNapoli.it.