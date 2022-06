Napoli, Casale del Verona verso il club azzurro?

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli starebbe pensando a Nicolò Casale come piano B dopo aver riflettuto su Ostigard. Il club azzurro, stando a quanto si apprende dal quotidiano, avrebbe già contattato il Verona per parlare di cifre. Vediamo i dettagli di questa ipotetica trattativa.

Il Verona apre alla cessione di Casale

Il difensore centrale ha colpito molto gli azzurri, i quali hanno contatto il Verona per capirne il prezzo. Casale viene valutato circa 10 milioni di euro e, dopo l’addio di Tuanzebe, al Napoli serve un difensore. Questo potrebbe essere proprio il giocatore del Verona o Ostigard.

Il problema per Ostigard risiede nelle cifre: il calciatore è in scadenza nel 2023 e non c’è volontà per il Brighton di rinnovare. Gli inglesi però vogliono monetizzare la cessione e chiedono almeno 6 milioni, cifra che il Napoli non è disposto a pagare.

“Motivo per cui il patron De Laurentiis ha virato su Casale del Verona. E l’Hellas, peraltro primo avversario nella prossima Serie A, ha aperto all’ipotesi del prestito con riscatto facoltativo, valutando il calciatore attorno ai 10 milioni di euro” si legge su Il Mattino.