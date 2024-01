Napoli, con l’Inter l’ultima di Zerbin in azzurro: tutto fatto per il trasferimento al Monza (con Popovic)

Alessio Zerbin, nella giornata di domani, lascerà la SSC Napoli. Accordo trovato con il Monza per il trasferimento in prestito, fino a giugno, dell’attaccante partenopeo decisivo nella semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina.

Insieme con Zerbin, si trasferirà al Monza anche il nuovo acquisto Popovic. Il mancato affare con il Frosinone, infatti, avrebbe irritato la dirigenza azzurra optando, quindi, per un altro club rispetto a quello laziale.

A confermare il buon esito della trattativa tra Napoli e Monza è SKY: “De Laurentiis e Galliani, infatti, sono stati in contatto negli ultimi giorni e ora è arrivato anche il via libera dal giocatore che resterà in Brianza in prestito fino a giugno 2024”.

“L’accordo dovrebbe essere formalizzato nella giornata del 23 gennaio all’indomani della foinale di Supercoppa fra Napoli e Inter”.