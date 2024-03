Napoli, De Laurentiis vuole a tutti i costi Giorgio Scalvini

Nell’estate scorsa, Kim Minjae prese una decisione significativa lasciando Napoli dopo appena una stagione per unirsi al Bayern Monaco in Germania, dove attualmente gode di un ingaggio notevolmente superiore a quello offertogli dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il sostituto Natan non ha spiccato il volo

Per sostituire Minjae, il Napoli puntò su Natan come candidato ideale. Tuttavia, fino a questo punto della stagione, le performance del brasiliano non hanno impressionato particolarmente e ora quasi non lo si vede più in campo, con Calzona che predilige Rrahmani e Juan Jesus.

De Laurentiis punta Scalvini

Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto l’ammirazione e l’interesse per Giorgio Scalvini. Nonostante i suoi 20 anni, il giocatore dell’Atalanta ha dimostrato di possedere una personalità forte, rendendolo il profilo perfetto per il Napoli: giovane, talentuoso e con ampi margini di crescita.

Tuttavia, l’Atalanta ha stabilito un prezzo di 40 milioni di euro in passato, una cifra forse troppo alta per il club azzurro. La speranza è che durante il mercato estivo possa abbassarsi il prezzo, anche se è molto dura.