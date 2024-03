Spalletti, il caso Acerbi e il calciatore più atteso dal mister ex Napoli

L’ex allenatore del Napoli ed ora mister della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di uno dei suoi calciatori che, per la prima volta, avrà a disposizione per le amichevoli che gli azzurri disputeranno in questi giorni: Lorenzo Pellegrini.

“È uno di quelli che abbiamo atteso tantissimo. Non ce l’ho mai avuto a disposizione. È di alto livello, è un calciatore forte che sa fare più cose, anche metri in quantità durante la partita. Non so che cosa verrà fuori da qui a giugno, ma ci contiamo. Ha avuto dei problemi, li ha sistemati e si trova a suo agio per la qualità che vuole De Rossi”.

Luciano Spalletti ha poi parlato di quanto accaduto tra Juan Jesus ed Acerbi, con il mister che ha così parlato: “Bisogna stare attenti anche a denunciarlo un episodio così. Ho provato a chiamare Juan Jesus, ma aveva il telefono spento”.

Come riportato dal portale AreaNapoli.it, i tifosi del Napoli non hanno preso bene le dichiarazioni dell’ex mister, sottolineando che l’allenatore si sarebbe arreso alle dinamiche mediatiche. Alcuni, invece, hanno difeso Spalletti ricordando che proprio lui è stato a volerlo a Napoli ma che “ne raccontasse un’altra perché questa che ha sparato è una sciocchezza inascoltabile“.