Napoli, entusiasmo cercasi: ecco il piano di mercato di De Laurentiis

In casa Napoli l’entusiasmo non è di certo alle stelle, anzi. I tifosi partenopei non riescono a perdonare alla squadra l’incredibile passo falso contro il Verona all’ultima giornata che ha fatto sfumare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Ancor più che il deludente risultato sportivo, a far male è il silenzio che sta caratterizzando gli organi ufficiali partenopei. I tifosi si aspettano quantomeno che qualcuno faccia chiarezza su ciò che è successo, o che almeno si esponga sugli obiettivi per la prossima stagione.

La paura infatti riguarda l’eventuale ridimensionamento del progetto del Napoli a causa della mancata partecipazione alla prossima Champions League. Dubbi legittimissimi che però al momento non trovano alcuna risposta, e che contribuiscono così ad azzerare l’entusiasmo nell’ambiente partenopeo.

Da Aurelio De Laurentiis ci si aspetta ora molto. Se non con dichiarazioni ufficiali, che si sa non sono il pezzo forte del patron azzurro, almeno con operazioni di mercato. Per riportare entusiasmo a Napoli e per dimostrare alla piazza che la prossima stagione sarà di alto livello, il presidente azzurro è chiamato a concludere alcune trattative di spessore.

Su tutte, ad esempio, vi è il rinnovo contrattuale del capitano Lorenzo Insigne. Perdere il numero 24 napoletano non sarebbe infatti un bel segnale per le ambizioni del club. In secondo luogo ci si aspetta un acquisto importante, un po’ a sorpresa. Di tale genere potrebbe essere l’eventuale arrivo a Napoli di Rodrigo De Paul. Con operazioni di questo calibro, sarà per tutti molto facile ritrovare l’entusiasmo perduto.