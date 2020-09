Napoli, Gattuso perplesso su una probabile cessione. Disse a De Laurentiis: “Fortunati ad averlo”

Proseguono le trattative di calciomercato in entrata ed in uscita della Ssc Napoli, e tra le varie papabili operazioni durante le scorse settimane si era parlato in particolare di una possibile partenza di Diego Demme.

Dunque la dirigenza si era messa in moto per cercare un degno sostituto a centrocampo, tuttavia, secondo quanto riportano fonti vicine allo staff, il mister Rino Gattuso pare non sia del tutto convinto circa la cessione del giocatore.

“Abbiamo un grande calciatore, uno che farebbe comodo anche alle big europee. Demme è fortissimo. Per fortuna lo abbiamo noi”; sarebbero state queste le parole pronunciate dall’allenatore azzurro al Presidente De Laurentiis solo qualche settimana fa.

Quando Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli lo ingaggiarono dal Lipsia, infatti, il coach calabrese si espresse a riguardo dicendo: “Il fatto che il Napoli sia andato a prendere il capitano della squadra ora prima in Germania dimostra la voglia di questa società di fare bene e di essere sempre ad altissimi livelli”.

Dunque attenderemo l’evoluzione della vicenda, domandandoci se il giudizio del mister possa in qualche modo cambiare le decisioni prese dal direttore sportivo in accordo col Presidente.