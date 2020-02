Napoli, Gattuso rischia senza la Champions? ADL avrebbe in mente un nome a sorpresa

Dopo tre vittorie consecutive, il Napoli non è riuscito a portare a casa i tre punti contro il Lecce. In un San Paolo stracolmo, sono ritornati i fantasmi sulla squadra di Gennaro Gattuso. L’11 titolare ha offerto una buona prestazione, ma nei momenti decisivi non sono riusciti a mettere la palla in rete.

Intanto, ci si continua a chiedere quale sia il futuro di Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto all’attuale allenatore del Napoli anche per la prossima stagione, ma, in caso di mancata qualificazione alla Champions League, il presidente potrebbe fare un passo indietro.

Il numero uno azzurro, infatti, ha fatto il possibile per consentire a Gattuso di fare una seconda parte di stagione in modo ottimale, acquistando diversi calciatori secondo le sue esigenze. Il nuovo mister, infatti, aveva chiesto di rinforzare il centrocampo e Aurelio De Laurentiis ha subito provveduto spendendo 35 mln di € per acquistare la coppia Demme-Lobotka.

In caso di mancata qualificazione alla Champions League, comunque, Aurelio De Laurentiis potrebbe pensare ad un nuovo allenatore.

Messi da parte i grandi nomi, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di puntare su Ivan Juric, attuale allenatore dell’Hellas Verona che sta stupendo tutti sognando l’Europa League. In questo senso andrebbero gli acquisti fatti da parte del presidente, assicurandosi anche Rrhamani ed essendo in trattativa con Kumbulla. Giuntoli, inoltre, ha cercato di fare il possibile anche per acquistare Amrabat, finito poi alla Fiorentina. Al momento è difficile pensarlo, ma può anche darsi che il presidente partenopeo abbia davvero l’intenzione di cambiare Gattuso a fine stagione e sostituirlo con Juric.