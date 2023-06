Napoli, Giuntoli sempre più vicino alla Juventus: porterà con sé due uomini di fiducia (e suoi fedelissimi)

Il Napoli ha conquistato il terzo scudetto della storia azzurra dopo oltre trent’anni d’assenza. Il tutto è stato possibile grazie all’ottimo lavoro svolto in sinergia dalla squadra e dalla dirigenza oltre che grazie alle intuizioni del ds azzurro che ha portato in maglia azzurra due talenti come Kvarstskhelia e Kim Min-Jae nella scorsa sessione di mercato.

Cristiano Giuntoli, dunque, si è fatto notare proprio per le sue capacità e proprio per questo ha attratto su di sé le attenzioni della Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione di TuttoSport la soluzione più semplice per il ds potrebbe essere quella di rinunciare all’ultimo anno di contratto per ragionare sul progetto che la Juventus ha per lui.

“Prima però deve uscire dal contratto in essere con la società di De Laurentiis: la strada più semplice sarebbe semplicemente quella di rinunciare a un anno di contratto. La Juventus per Giuntoli starebbe ragionando su un progetto triennale. In caso di fumata bianca, l’architetto del miracolo Napoli, nel trasferirsi alla Continassa a partire dalla prossima stagione, potrebbe portare con sé un paio di uomini di fiducia: si parla del ds del Cesena, Stefano Stefanelli, e del braccio destro storico Giuseppe Pompilio, il quale dovrebbe liberarsi dal Napoli, come del resto Giuntoli” riporta il quotidiano.

Insomma, l’accordo sembra già esserci e il dirigente del miracolo sportivo della SSC Napoli è pronto a trasferirsi nel club bianconero.