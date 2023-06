Amici 22, screzi tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: è colpa di Lorella Cuccarini?

Sebbene Amici si sia concluso da un pezzo, alcuni volti noti del programma continuano a finire al centro delle chiacchiere. Questa volta, però, non si tratta di alcun ex concorrente o professionista, bensì degli insegnanti. Stando a quanto segnalato da Dagospia, mesi fa ci sarebbero stati degli screzi tra due amati professori.

SCREZI DIETRO LE QUINTE – Da quanto scoperto dal noto portale di gossip, nel corso del serale ci sarebbero state delle forti discussioni tra due professori. Questa volta non si tratta di Alessandra Celentano, i cui screzi sono stati spesso al centro delle chiacchiere, ma degli altri due insegnanti di danza.

Sembra infatti che ci sia stata una pesante discussione tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. La causa? I “Guanti tra i prof“, dove gli insegnanti si esibivano in vere e proprie esibizioni. Quest’anno ad attirare l’attenzione sono stati Emanuel e Lorella Cuccarini, accusati di voler attirare i riflettori su di loro, tanto da oscurare i loro stessi allievi.

Sarebbe stata proprio questa l’accusa mossa da Raimondo e che avrebbe fatto scoppiare il litigio con il collega. Questo, però, non è stato mai mandato in onda, tanto che a parlarne per la prima volta è stato proprio Dagospia.

Su Todaro, inoltre, è da mesi che si parla di una possibile non conferma per la prossima edizione di Amici. Se ciò non dovesse accadere, è molto probabile un ritorno di Raimondo a Ballando con le Stelle, che l’ha visto nel cast per ben 17 anni.