Napoli, i 5 “acquisti” dell’ultimo calciomercato mai ufficializzati

L’attuale rosa del Napoli sembra essere abbastanza completa, quantomeno dal punto di vista numerico. Andando ad analizzare il punto di vista qualitativo però iniziano ad emergere i primi limiti strutturali, come ad esempio l’assenza di un terzino sinistro o di un’ala offensiva in grado di far riposare Lorenzo Insigne.

Alcuni di questi limiti si sarebbero potuti superare con l’arrivo di giocatori spesso accostati alla società azzurra e poi mai arrivati, nonostante secondo i media l’ufficializzazione degli stessi era ormai alle porte. Tra i principali acquisti sfumati all’ultimo minuto nell’ultima sessione di calciomercato si ricordano principalmente Marcos Senesi, Sokratis, Vitalij Mykolenko, Matias Vecino e Jeremie Boga.

Di Marcos Senesi, difensore dalla tecnica sublime del Feyenoord, si era parlato tantissimo, tanto che i media avevano ormai ufficializzato l’acquisto. Mancava solo la firma, poi però non se ne fece più nulla. Probabilmente il suo mancato arrivo si deve alle permanenze non preventivate di Koulibaly e Maksimovic.

Stesso discorso va fatto per il difensore greco Sokratis, che secondo i massimi esperti di calciomercato era ormai un giocatore della SSC Napoli. Evidentemente però i suddetti esperti avevano torto perché Papastathopoulos è rimasto poi all’Arsenal.

Vitalij Mykolenko, giovane difensore della Dinamo Kiev, avrebbe dovuto sostituire Faouzi Ghoulam sulla corsia mancina della difesa. Un prospetto dall’ottimo potenziale, sfumato poi sul più bello. Anche in questo caso il problema è stato una cessione non riuscita , quella del terzino algerino.

Cambiando reparto, per il centrocampo sembrava ormai fatta per l’arrivo di Matias Vecino. Nella trattativa con l’Inter sembrava poter rientrare Arkadiusz Milik, entrambi giocatori dunque in scadenza contrattuale con i rispettivi club. Un acquisto abbordabile sotto tutti i punti di vista: il Napoli ha poi però preferito Bakayoko, probabilmente su volontà di Gattuso.

L’ultimo nome in lista risponde a Jeremie Boga. L’ala offensiva del Sassuolo sarebbe dovuta essere la ciliegina sulla torta del mercato estivo del Napoli. Sul piatto vi erano quasi 30 milioni, con l’ex Chelsea che però ha deciso poi di rimanere sotto la corte di De Zerbi. Eppure la pista rimane tuttora calda, con l’eventuale acquisto rimandato alla prossima stagione.