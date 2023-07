Napoli, i nomi dei cinque nuovi acquisti (o sei senza Osimhen). Budget da 100 a 160 milioni di euro

Il mercato del Napoli è ufficialmente iniziato. Il presidente Aurelio De Laurentiis, il suo staff e l’allenatore Rudi Garcia hanno programmato le prime operazioni per il mercato, decidendo quali settori rinforzare in vista della prossima stagione. Come riportato dall’edizione di Repubblica, l’unica incognita è legata al futuro di Victor Osimhen, mentre arriveranno sicuramente due difensori, due centrocampisti ed un esterno d’attacco.

Per la difesa è quasi certo l’arrivo di Davide Faraoni dell’Hellas Verona, il quale è pronto a prendere il posto di vice-Di Lorenzo. Per lui, il Napoli è pronto ad investire 3 milioni di euro. Servirà, poi, un sostituto di Kim. I nomi in ballo sono tre: Kilman, Le Normand ed Itakura. Quest’ultimo rappresenta il calciatore in pole ma Garcia preferirebbe il primo per il quale è necessario mettere 35 milioni di euro sul piatto. Per il giapponese, invece, ne bastano 15. A centrocampo, invece, Gabri Veiga è il grande sogno di mercato, un colpo da 40 milioni di euro per sostituire Piotr Zielinski. Un altro acquisto è un pupillo di Garcia, Lucas Tousart. Con 8-10 milioni di euro l’affare può essere chiuso.

In attacco, invece, si cerca il dopo Lozano. Diversi sono i nomi che circolano in queste ore, da Orsolini a Karlsoon, passando per Zhegrova. Aurelio De Laurentiis avrebbe messo a disposizione un budget da 15 milioni. In caso di addio di Osimhen, poi, si dovrà cercare anche un nuovo attaccante centrale, con David che rappresenta il nome che più intriga la dirigenza partenopea. Valutazione? 60 milioni di euro. Un budget complessivo, quindi, di poco superiore ai 100 milioni di euro per chiudere cinque acquisti. Con l’addio di Osimhen, invece, diventerebbero 150/160 milioni disponibili sul mercato.