Napoli, il prescelto per il nuovo ciclo è Sarri: il sì atteso a giorni

Il Napoli non ha più tempo. La rosa dei tecnici che sarebbero dovuti succedere a Gattuso iniziava a farsi davvero lunga e così, con un colpo di forbice, lo stesso patron De Laurentiis ha deciso di interrompere i casting e puntare dritto su un unico obiettivo. Maurizio Sarri avrà il compito di riprendere per mano il club e restituirgli l’allure che soltanto nel suo primo triennio.

Si intensificano i contatti con l’entourage di Maurizio Sarri. E’ questa la notizia che da tempo circola negli ambienti vicini alla proprietà del Napoli. Il tecnico toscano è l’uomo su cui punta fortissimo il presidente De Laurentiis che non vede l’ora di riabbracciare l’amico dopo tre stagioni di lontananza forzata.

Le ultime sull’avvicendamento sulla panchina del Napoli parlano di un Aurelio De Laurentiis pronto a perdonare la fuga di Sarri al Chelsea e poi alla Juventus. Il tempo ha cambiato l’animo del cine produttore che da furente verso il suo ex allenatore è sceso a più miti consigli. Il confronto della rottura tra un Sarri che chiedeva più impegno per poter finalmente puntare allo scudetto dopo averlo soltanto sfiorato in un paio di occasioni è ormai alle spalle. Le parole infuocate? Soltanto un lontano ricordo. Al Napoli serve Sarri e viceversa e il matrimonio riparatore potrebbe venire celebrato già in estate.

A parlare del ritorno di fiamma ci ha pensato Sport Mediaset che in una ultim’ora spiega: “Il presidente si è reso conto che, anche se le minestre riscaldate spesso risultano indigeribili, riprendere un allenatore che conosce l’ambiente e che ha regalato al Napoli momenti di gioco spettacolare è forse l’ipotesi più logica per il futuro degli azzurri“.

Dal canto suo, Maurizio Sarri vuole mettersi questo anno sabbatico alle spalle e tornare subito ad allenare. Si era parlato di qualche contatto con la Fiorentina, ma le pretese economiche e il profilo non certo di assoluta prima fascia del club non convincono il tecnico. Ritornare a Napoli sarebbe con ogni probabilità la scelta migliore. La piazza, d’altronde, ha già perdonato lo sgarro del 2018 e lo riaccoglierebbe da eroe quale successore di Gattuso.