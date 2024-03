Napoli, interesse per il turco Yazici del Lilla

Il Napoli non può più permettersi di sbagliare e lo fa organizzando al meglio il prossimo mercato. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di risorse che possano far uscire la squadra da questo periodo nero. I vertici della società stanno studiando i vari colpi di mercato, tra questi, uno a parametro zero. Gli occhi sono tutti puntati sul turno Yazici del Lilla.

Caratteristiche del giocatore

Yusuf Yazici è un calciatore turco noto per la sua versatilità e le sue doti tecniche. Ha iniziato la sua carriera giovanile nel Trabzonspor, un club turco di prima divisione. Nel 2015 ha fatto il suo debutto in prima squadra con il Trabzonspor, diventando rapidamente una delle promesse più brillanti del calcio turco.

Le sue prestazioni di alto livello lo hanno portato a essere notato da squadre di alto livello in Europa. Nel 2019, Yazici ha firmato con il Lille OSC, club francese di Ligue 1, per una cifra riportata intorno ai 16 milioni di euro, stabilendo un nuovo record di trasferimento per il club turco.

Yazici si è distinto per la sua abilità nel segnare gol e fornire assist, oltre alla sua capacità di giocare in diverse posizioni offensive, come trequartista o centrocampista avanzato. Ha dimostrato una notevole visione di gioco e un grande controllo di palla, rendendolo un giocatore chiave per il Lilla e la nazionale turca.

Nel corso della sua carriera con il Lilla, Yazici ha continuato a svilupparsi come uno dei talenti emergenti nel panorama calcistico europeo. Il giocatore è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio turco e europeo, e il suo futuro sembra molto luminoso mentre continua a crescere e a svilupparsi sia con il Lilla che con la nazionale turca.